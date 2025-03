Basket Serie B Interregionale – Play in Gold: Stings battuti a domicilio da Ferrara (60-69)

CURTATONE Comincia male per gli Stings il girone di ritorno dei play-in Gold. I biancorossi di Pablo Romero sono stati battuti alla Tea Arena per 60-69 dall’Adamant Ferrara, che algià all’andata aveva vinto 85-65. Dunque, gli estensi si sono confermati una sorta di bestia nera per gli Stings. Ferrara doveva rifarsi dalla battuta d’arresto di Iseo, per mano della Syneto. Gli Stings, invece, volevano dare un seguito al colpo casalingo con Perdenone. Ma stavolta è andata male. Nè il recupero di Biordi nè i 21 punti di Boudet e i 15 di Lo sono bastati per chiudere col successo. Eppure gli Stings erano partiti bene, chiudendo 19-15 il primo quarto. Ma all’intervallo lungo era Ferrara ad arrivarci in vantaggio per 34-29. Nel terzo quarto il quintetto virgiliano ha acciuffato sul 42-42 gli estensi, li ha di nuovo raggiunti sul 44-44, per allungare e andare sul 48-44. Decisivo l’ultimo quarto, dove però non si è ripetuto il miracolo della gara con Perdenone. Sul 50-48 Ferrara ha recuperato e poi allungato. Gli Stings cercavano di reggere, alla fine perdevano di nove lunghezze, contenendo in termini accettabili la battuta di arresto.

«Se facciamo un raffronto con la gara di andata – dice il presidente Angelo Pinzi – , stavolta è andata meglio, sia come punteggio che come prestazione. Ferrara è squadra esperta, dispone di più rotazioni. Il risultato è giusto. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Proveremo a centrare i play off. Per com’è andata sino ad ora siamo contenti. Ora testa alla sfida di domenica a Rubano con la Virtus Padova, dove vincere è fondamentale».