Zolezzi, approvato dl semplificazioni passato emendamento sterilizzazione rifiuti in situ al dl semplificazioni

MANTOVA Con l’approvazione di oggi del Dl Semplificazioni è passato definitivamente l’emendamento M5S riguardo alla sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a rischio infettivo”, dichiara Alberto Zolezzi M5S.

“Un metodo semplice che consente di aumentare la sicurezza per gli operatori e ridurre il rischio infettivo negli ospedali, trattando in giornata questi rifiuti con il calore frizionale invece che stoccarli per molti giorni e trasportandoli a distanza per l’incenerimento, producendo un quarto delle diossine italiane. Ora è possibile ridurre – prosegue Zolezzi – il peso dei rifiuti del 20% e il volume del 70%. Con l’emendamento in questione si estende oltre l’emergenza la possibilità di trattare come rifiuti urbani i rifiuti ormai sicuri dopo la sterilizzazione con costi inferiori di due terzi al mercato monopolistico attuale in Italia. Parliamo di 300mila euro ogni anno che si possono risparmiare per il solo ospedale Carlo Poma di Mantova.”

“Il prossimo passo – conclude Zolezzi – è il recupero di materia da questi rifiuti sterilizzati per costruire magari protezioni in plexiglass e passare da pericolo a difesa!”