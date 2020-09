Tennis tavolo serie A1 f – Colpo PaninoLab, ecco la lituana Paskauskiene

BAGNOLO SAN VITO Colpaccio della PaninoLab. La Bagnolese vuole stupire tutti quest’anno e ha completato il suo organico, affiancando alle atlete Tian Jing, Veronica Mosconi e Daria Chernova, un altro tassello di assoluto valore: la lituana Ruta Paskauskiene, classe 1997 e con mentalità vincente e un braccio invidiabile. Il suo curriculum parla chiaro: ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta, Sydney e Pechino, vincendo poi ben 15 medaglie in ambito europeo: sette ori, un argento e sette bronzi, conquistati nelle gare di singolo, doppio e doppio misto. Inoltre, in Germania con la società di Berlino, Ruta ha vinto due coppe Ettu, massima espressione di un club a livello continentale, poi ha aggiunto lo scudetto in Repubblica Ceca e in Russia, e nel 2018 ha fatto faville in Ungheria. La scorsa stagione ha fatto il suo esordio in Italia tra le fila del Teco Cortemaggiore: 14 gare, 13 vittorie e solo una sconfitta (con Li Xiang della Brunetti Castel Goffredo). La PaninoLab Bagnolese ha fatto un ulteriore sforzo per completare una squadra già importante, con l’obiettivo di essere protagonista in un campionato che si preannuncia avvincente. Grande soddisfazione per il club mantovano che con la forte atleta lituana punta a un ulteriore salto di qualità. Soprattutto da segnalare che Bagnolo è riuscita a chiudere la trattativa e a battere la concorrenza di diverse società prestigiose. «Per noi – afferma il dirigente Paolo Frigeri – è una bella soddisfazione portare qui un’atleta di spessore, che può dare una notevole scossa al nostro ambiente. Con lei potremo migliorarci e daremo ai nostri tifosi la possibilità di vedere in campo un grande spettacolo. Il suo è stato un ingaggio mirato, voluto fortemente dal nostro sponsor PaninoLab, che ringrazio pubblicamente. Ha voluto un’atleta dai grandi numeri e che già conosce il campionato italiano. Guardiamo con fiducia e un pizzico di euforia a una stagione che ci vedrà tra le squadre protagonisti, Covid permettendo».