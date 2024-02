Calcio dilettanti – Castellana, riprovaci col Carpenedolo. Il Castiglione cerca la “resurrezione” ad Albino

Mantova Quarta giornata di ritorno nel girone C dell’Eccellenza: reduce dal successo nel derby di Castiglione la Castellana di Giovanni Arioli ospita il Carpenedolo, staccato di tre lunghezze e concorrente per la corsa salvezza: «Sarà una partita difficile – afferma il dg Alessandro Novellini -, i ragazzi devono confermare quanto di positivo hanno saputo fare nelle ultime due partite». Assente per squalifica Ruffini, out anche Parisio e forse Bignotti. In casa Castiglione una sola è la parola d’ordine per la gara col Falco fanalino: riscattare la sconfitta nel derby con la Castellana, dimenticare quella partita e la mano pesante del giudice sportivo. Sarà Pandolfo a sostituire in panchina gli squalificati Fabio Esposito e Makris Petrozzi: «Ad Albino è importante il comportamento della squadra, – afferma il vice presidente Giancarlo Perani -, in primis non sottovalutare l’avversario: abbiamo degli ottimi atleti che possono sostituire gli assenti, andremo in campo per riprendere il nostro cammino in classifica dopo la battuta d’arresto rimediata in casa con la Castellana». Assenti gli squalificati Segna, Nicolò Lauricella, Valotti e Mambrin.

Quarta di ritorno anche nel girone D di Promozione: a Marmirolo l’Union Team ospita la capolista Vighenzi. «Finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico, ci crediamo – dice il tecnico neroverde Alessandro Cobelli -, ma non nascondo che si tratta una partita difficilissima, forse proibitiva sulla carta». Cipriani e Guerrini sono squalificati, Pomella è febbricitante, Mamadou Diop è stirato.

L’Asola di Mauro Franzini è ospite del San Pancrazio dell’ex Lamberto Tavelli (squalificato). Una compagine, quella bresciana, che nel corso del campionato ha saputo risollevarsi, anche se è ancora invischiata nella lotta per non retrocedere. «Non dobbiamo affatto prendere alla leggera gara e avversario – risponde il presidente Massimo Tozzo -, chi va in campo deve evidenziare il miglior atteggiamento e cercare, se possibile, di cogliere i tre punti». Assente Beretta, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Chiude al Migliaretto il derby fra il San Lazzaro di Michele Jacopetti e il Suzzara fanalino di Aldo Petrassi: «Ho detto ai ragazzi che il Suzzara va affrontato con la testa, come del resto la partita – avverte il tecnico manager biancazzurro -. Sono queste le gare che, magari paiono facili sulla carta, ma sul campo possono presentare tante insidie». Assenti Ghirardini, Negini, Capucci e Hushi. Replica Aldo Petrassi: «Domenica scorsa abbiamo disputato il derby col Marmirolo, ora quello col San Lazzaro, in settimana abbiamo lavorato sugli aspetti che di recente non hanno girato per il verso giusto: scenderemo in campo per cogliere un risultato positivo».