Zolezzi (M5S): reddito di cittadinanza di attualità

MANTOVA –

Misurando il giudizio di qualità della vita in una scala da 1 a 5, i beneficiari del sussidio hanno dichiarato che nell’ultimo anno sono migliorate le relazioni familiari di quasi tre quarti di punto in più rispetto ai non percettori, le relazioni amicali di oltre un terzo di punto, la salute di quasi un terzo di punto e il benessere psicologico di oltre mezzo punto. È uno dei dati cruciali emersi dal report dell’Inps sul reddito di cittadinanza.

«Questo aspetto conferma ulteriormente, considerato il periodo drammatico che stiamo vivendo tra guerra in Ucraina e una pandemia ancora in corso, la bontà e l’essenzialità di questa misura», dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Alberto Zolezzi.

In particolare a Mantova tra reddito e pensione di cittadinanza ne beneficiano 4015 nuclei familiari, per un totale di 8744 persone (dati febbraio 2022).

«Prevenire la disoccupazione dei lavoratori a rischio, agganciare la formazione alle politiche di sviluppo e puntare a un sistema di ammortizzatori sociali finalmente universale sono obiettivi che oggi più che mai vanno perseguiti. Come Movimento 5 Stelle – aggiunge Zolezzi – non arretreremo di un passo e continueremo a sostenere, migliorare dove necessario e chiedere di potenziare questa importante misura. Importante sia per il Paese che per il territorio mantovano ancora di più in questo periodo di crisi».