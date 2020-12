Al via la campagna abbonamenti scontati per la stagione 2021 del Parco Giardino Sigurtà

VALEGGIO – È partita la campagna abbonamenti scontati lanciata dal Parco Giardino Sigurtà, orgoglio verde e fresco di premio da parte Tiqets, una delle piattaforme di vendita di biglietti per musei e attrazioni più diffuse nel mondo: la quarta edizione dei Global Remarkable Avenue Awards, il riconoscimento che celebra i migliori musei ed attrazioni in Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Spagna, ha visto tra i vincitori, il 9 dicembre, anche il Parco Sigurtà. Sul sito www.sigurta.it è possibile accedere alla promozione per acquistare l’abbonamento a prezzo scontato: al costo di 50 euro (anziché euro 65) per l’adulto e di 25 euro (anziché euro 30) per il ragazzo con l’abbonamento si potrà entrare tutti giorni e scoprire le meraviglie botaniche e floreali del Secondo Parco Più Bello d’Europa dal 7 marzo al 7 novembre 2021 ed immergersi così nei 600.000 metri quadrati di natura, per una visita all’insegna del relax e in tutta sicurezza. Sul sito web ufficiale del Giardino sono in vendita anche i biglietti a tariffa intera.

Lo staff del Parco, infatti, sta lavorando per una favolosa Stagione 2021 perché sono in programma importanti progetti legati alla fioritura di tulipani, ormai conosciuta nel mondo come Tulipanomania, progetti legati alle magnifiche fioriture acquatiche della stagione estiva, ai colori dell’evolversi della natura e ai punti panoramici, come il celebre labirinto. Senza dimenticare i vantaggi che il Parco riserva per la stagione 2021 per gli abbonati: da uno speciale souvenir, alle due ore di noleggio del golf-cart elettrico, alla possibilità di visitare in anteprima, venerdì 5 marzo il Parco, all’accesso esclusivo alle serate Natura e Salute, con incontri di yoga e ginnastica dolce che si terranno nei mesi estivi nella favolosa cornice del tramonto al Parco. Per info e acquisti: https://ticket.sigurta.it/.