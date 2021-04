Andata semifinale Champions, Mancity vince 2-1 in casa Psg

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non basta metà gara dominata al Psg per indirizzare la semifinale di Champions League. Anzi, al Parco dei Principi è il Manchester City a far festa, vittorioso in rimonta su 2-1 e ora favorito per la qualificazione alla finale di Istanbul. I padroni di casa andranno a caccia dell’impresa nel ritorno di Manchester in programma il prossimo 4 maggio, consci di aver sciupato 45′ minuti di grande livello. L’iniziale superiorità parigina trova il giusto coronamento al 15′, quando Marquinhos ruba il tempo alla difesa del City sul corner battuto da Di Maria e insacca alle spalle di Ederson. Gli inglesi arrancano, rischiano di subire il raddoppio da Paredes sugli sviluppi di un altro angolo e faticano a trovare varchi nella difesa del Psg. Le occasioni più importanti del primo tempo per la squadra di Guardiola arrivano solo su un paio di errori nella costruzione dal basso degli avversari: prima Paredes in spaccata volante cestina il pallone del pareggio a Bernardo Silva, poi Foden trova i guantoni di Navas su una conclusione troppo centrale. Il City, dopo l’intervallo, si ripresenta in campo senza un centravanti di ruolo ma pressa con più convinzione e coraggio il Psg. Serve però un episodio agli ospiti per riportare in parità il punteggio: al 64′ De Bruyne piazza la trappola con un cross dalla trequarti che rimbalza nell’area piccola e, senza essere toccata da alcun giocatore, beffa un Navas sorpreso. L’inerzia cambia padrone e gli uomini di Pochettino si disuniscono. Così come la barriera al 71′: Mahrez trova un pertugio su punizione tra Kimpembe e Paredes, Navas vede sbucare il pallone all’ultimo e il City ribalta lo score sul 2-1. Nelle fila del Psg prevale la frustrazione sull’orgoglio, al 77′ Gueye lascia i suoi in dieci per un brutto fallo su Gundogan e i citizens possono gestire, senza però affondare il colpo. Tra sei giorni l’appuntamento è all’Etihad Stadium.

(ITALPRESS).