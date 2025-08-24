Asola, in Biblioteca Torresano l’incontro ‘Architettare e raccontare le biblioteche dalla costruzione alla distruzione’

ASOLA Appuntamento mercoledì 27 agosto alle ore 21 nel giardino della Biblioteca comunale Andrea Torresano in via Fulvio Ziacchi nr. 4, con “Architettare e raccontare le biblioteche dalla costruzione alla distruzione”, un incontro organizzato dall’associazione culturale Bibliofficina che ripercorre la storie delle biblioteche e che vedrà l’alternanza di letture di brani, intermezzi architettonici a cura della professoressa Laura Giacomini Storica dell’Architettura e con stacchi musicali del maestro Flavio Bortolotti. La serata fa parte della nuova edizione della rassegna “Libri all’aria aperta”, giunta oramai alla quinta edizione e organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Asola, che si tiene per tutta l’estate nel giardino della Biblioteca Andrea Torresano, proponendo incontri con gli autori, proiezioni cinematografiche e performance letterarie. Dalla sinergia nata dalla recente firma del Patto per la lettura che vede la collaborazione delle associazioni locali e alle altre istituzioni del territorio per la promozione della lettura, è nato il ricco calendario che accompagnerà la cittadinanza per tutta l’estate.

Paolo Zordan