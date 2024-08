Asola, torna nella frazione Sorbara l’appuntamento con la tradizionale Sagra in onore del Cotechino nostrano

ASOLA Torna nella frazione Sorbara della cittadina del Chiese l’appuntamento con la tradizionale Sagra in onore del Cotechino nostrano. Si tratta dell’evento gastronomico dell’insaccato tipico locale che verrà cucinato nella storica cucina della Hostaria, che proporrà anche agli ospiti che giungeranno dai paesi limitrofi gli altri sapori nostrani a base di risotto, tortelli di zucca fatti a mano, cotechino con lenticchie e purè, tagliatelle al salmì di anatra, stracotto con polenta, salumi e trippa, dolci caserecci, il tutto annaffiato da un buon bicchiere di birra artigianale o lambrusco. Nella magica atmosfera della via principale dello storico borgo illuminata in stile festa paesana anni ‘50, per richiamare la tradizione contadina, verranno collocati all’ingresso anche alcuni animali, carri e vecchi strumenti agricoli. Per poter gustare i tanti prodotti della festa del cotechino, inoltre, i partecipanti dovranno pagare solo con la “Palanca”, effettuando il cambio della valuta alla cassa cambiando 1 euro con l’equivalente di una “Palanca”. Le bancarelle presenteranno, poi, stand con birra artigianale, lambrusco, dolci caserecci, pasta fatta in casa e altri prodotti tipici. La festa vedrà l’aia trasformarsi grazie alla musica dal vivo in una sala da ballo all’aperto. Per gustare, quindi, un caldo cotechino appuntamento venerdì 30 e sabato 31 agosto a Sorbara di Asola, dalle 17 fino alla mezzanotte. Info: tel. 0376-719843, Email: info@sorbaradiasola.it.La sagra è organizzata dagli “Amici di Sorbara” con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Asola.

Paolo Zordan