Turismo a Mantova, Bulbarelli (Fdi): “Crescita qualitativa: garanzia di sostenibilità”

MANTOVA Per il territorio mantovano, nel periodo gennaio-giugno 2024, si conferma l’andamento positivo dei flussi turistici, in aumento rispetto al 2023: i pernottamenti, confrontati con lo stesso periodo, hanno registrato il +10,4%.

“La crescita non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa dei flussi turistici è più significativa di quello che sembra”, afferma il consigliere regionale mantovano di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli. “Nel mondo del turismo è infatti necessario crescere, ma con gradualità. Questo consente di attrezzarsi con servizi dimensionati alla domanda senza perdere gli elementi caratterizzanti della propria tipicità. Ed è il dato sul sentiment che ci dice che stiamo andando nella direzione giusta, con un incremento rispetto all’anno precedente, e superiore alla media regionale, del +0,4%”.

“Il consolidarsi negli anni del dato sugli arrivi dalla Germania – conclude Bulbarelli – è inoltre il risultato delle sinergie sviluppate nella zona delle Colline Moreniche, porta d’ingresso per eccellenza per i turisti tedeschi e non solo. Allo stesso modo dobbiamo rafforzare la visibilità dello splendido territorio mantovano proprio in città. Borghi, sentieri, cammini, eccellenze enogastronomiche locali possono essere ulteriormente promossi nei luoghi più visitati come Palazzo Te, Palazzo Ducale e il Castello di San Giorgio. Qualità e rafforzamento dell’attrattività, di tutto il territorio, sono le giuste leve per una vera crescita sostenibile”.

Qui di seguito alcuni spunti per conoscere o riscoprire il fascino del territorio mantovano in questi giorni estivi:

MANTOVA – La giornata di Ferragosto può essere l’occasione per visitare il castello di San Giorgio, parte del complesso museale di Palazzo Ducale, dove si può ammirare la famosissima ‘Camera degli sposi’, con gli affreschi realizzati dal celebre pittore Andrea Mantegna.

BORGO DI GRAZIE DI CURTATONE – Nello splendido borgo di Grazie di Curtatone in provincia di Mantova, torna l’appuntamento con l’antichissima ‘Fiera delle Grazie’. L’evento avrà il suo momento clou, come da tradizione, nella notte fra il 14 e il 15 agosto e nel giorno stesso di Ferragosto, in particolare, con il 50esimo Incontro Nazionale dei Madonnari.

CASTELLARO LAGUSELLO – Da non perdere l’appuntamento con l’edizione 2024 del Festival dei Colli Morenici. La sera del 14 agosto, in piazza Castello è in programma il ‘Galà lirico’.