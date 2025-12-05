Aspettando Santa Lucia, da sabato gli eventi

Mantova Aspettando Santa Lucia, il tradizionale e tanto atteso appuntamento organizzato dalla associazione Segni d’infanzia, in collaborazione con il Comune di Mantova, prenderà il via domani con una serie di eventi dedicati alla pace e culminerà giovedì 11 dicembre con una passeggiata per le vie del centro dal Lungorio IV novembre fino a piazza Sordello. Il ritrovo è alle 17.

Le iniziative sono state illustrate ieri a Palazzo Municipale dall’assessore alla Famiglia Chiara Sortino, dalla manager di Segni Monica Colella e dalla volontaria di Unicef Teresa Cenzato.

“Mantova si prepara a vivere la magia più grande, quella che ogni anno coinvolge tutte le famiglie – ha sottolineato Sortino -. Ogni anno si intensifica sempre più la collaborazione con Segni. E’ un appuntamento imperdibile in cui la città accoglie e accompagna i bambini alla scoperta della Santa e del suo asinello, sempre con un pensiero e un messaggio di speranza nei confronti di chi è meno fortunato di noi”.

Colella ha spiegato che l’idea è di giocare con i bambini e pensare che le parole di pace possano diventare un dono concreto, dare vita ad un nuovo mondo in modo simbolico ma anche materiale, immaginare la pace e, passo dopo passo, costruirla.

Fulcro dell’iniziativa sarà il gigante asinello di legno realizzato dall’artista Alessandro Lucci nel 2024 insieme agli abitanti del centro storico, ai curiosi e ai passanti. Dal 6 al 10 dicembre, in un cantiere artistico posto sotto i portici delle Pescherie di Giulio Romano, l’installazione verrà trasformata in un carro allegorico luminoso. In questi giorni piccoli e grandi potranno scrivere e consegnare le proprie parole di pace, messaggi, poesie, canzoni, da affidare all’asinello durante l’evento finale di giovedì. Ad attendere il corteo in piazza Sordello ci sarà un vero asino. Altre iniziative a favore dei bambini saranno messe in campo da Unicef presente con un gazebo in piazza Marconi il 6, il 7 e l’8 dicembre.