Gaia Mattiuzzi in concerto a Mantova con Fiolairé

Il concerto di Gaia Mattiuzzi di sabato 6 dicembre alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Maria della Vittoria di Mantova, chiude la rassegna “Voci di Donne”, organizzata dall’Associazione

Culturale 4’33” e giunta alla sua a 7ª edizione.

Cantante e performer, attiva prevalentemente nell’ambito della musica jazz e della musica

classica contemporanea, Gaia Mattiuzzi presenta il nuovo progetto in quartetto, dal titolo

Fiolairé.

Un filo invisibile unisce epoche lontane e visioni contemporanee. In Fiolairé, Gaia Mattiuzzi dà

voce a un repertorio che attraversa i tempi e le tradizioni, in un affascinante crocevia tra passato e

presente. Al centro la melodia, natura viva e cangiante che tesse legami, si adatta e si rinnova.

Insieme a Fabrizio Puglisi al pianoforte, Achille Succi al clarinetto basso e Gabriele Evangelista al

contrabbasso, Gaia Mattiuzzi intreccia canti antichi e moderni, musica barocca, tradizioni popolari

e nuove composizioni.

Una trama sonora intensa, lirica e imprevedibile, dove la voce diventa materia in trasformazione,

che narra, evoca, sperimenta, tra improvvisazione e forma, radici e modernità.