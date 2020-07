Nuovi impianti per la videosorveglianza nei giardini del Paiolo

MANTOVA La legge regionale del 1° aprile 2015 da anni ha posto in essere mirate strategie volte a contrastare la criminalità, aumentando la percezione della sicurezza dei cittadini, e l’amministrazione ha preso in parola quel dettato legislativo per triplicare il numero delle telecamere in città. Impianti di videosorveglianza che non sono mirati solamente a registrare i trasgressori del codice della strada, ma soprattutto a dissuadere presenze dedite a spaccio di stupefacenti e di possibili malintenzionati. In tali coordinate si muove l’assessorato alla sicurezza che in queste ore ha deliberato il potenziamento della videosorveglianza anche nei giardini Paiolo.

L’intervento è frutto delle sollecitazioni dei residenti del quartiere che hanno richiesto all’amministrazione comunale interventi a tutela della pubblica incolumità, anche attraverso l’installazione di telecamere. La posa delle strumentazioni è stata affidata all’Aster, società in house affidataria della gestione di vari servizi tra i quali la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza.