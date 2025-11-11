Borderland, Articolo 9 e Forti e Liberi: nasce un patto per la comunità

MANTOVA Due piccole associazioni locali e uno storico circolo territoriale per una sinergia che vuole restituire significati sociali e valori culturali alle relazioni interpersonali che si sviluppano nella comunità. Opportunità e contesti preziosi che si stanno perdendo e che vogliono tornare ad ispirarsi all’incontro, allo scambio e alla reciprocità tentando in questo di promuovere processi d’inclusione e solidarietà affinché non si perda l’attenzione e la disponibilità verso la parte più fragile della comunità. Borderland-Associazione di Confine e Gli Articolo 9 incarnano due esigue realtà che tuttavia, con la loro faticosa e complicata sopravvivenza quotidiana, testimoniano che una diversa esperienza sociale comunitaria è ancora possibile. Una partecipazione ‘dal basso’ che unisca intelligenze e sensibilità differenti per migliorare la qualità del vivere insieme quotidiano di molti coltivando, con poche o nulle risorse, la speranza di una rinnovata giustizia sociale di prossimità. E quale luogo migliore del Circolo Forti e Liberi di Tabellano come ragione di gemellaggio e condivisione? Ex arci dal passato glorioso e oggi meravigliosa ‘Osteria’ surreale fuori dal tempo, realtà più unica che rara a rischio di estinzione… ‘Non c’è stato niente di più facile – ci dice Cayo Delegati, presidente di Borderland e già conosciuto per l’ideazione del Festival d’Arte, Cultura e Solidarietà ‘Sconfinart’ e ‘Nessuno Escluso’ – di entrare in sintonia con la gente de Gli Articolo 9 e del Circolo Forti e Liberi in ragione di una umanità immediata tanto semplice quanto impregnata di ideali comuni… in questo periodo di gravi crisi economiche, sociali e culturali da soli non si può neppure sperare di resistere a lungo, vale per le istituzioni così come per ogni singolarità specie se fragile per natura… insieme tutto è possibile, a partire dal ritrovare le ragioni profonde della partecipazione e del protagonismo sociale di ogni differenza’. Per ‘festeggiare’ questo importante solidalizio ecco organizzati i primi due eventi il tutto tra ottima cucina locale , cultura e buona musica dal vivo.. il 15 novembre, sabato prossimo, il menù, sia carnivoro che vegetariano, prevede maccheroni al torchio con salsicce fresche del contadino e zucca, piatto composito bio-vegetariano e cotechino delle Grazie apppoditanebte confezionato dalla Azienda Agricola Mattioli. Atmosfere musicali del gruppo tradizionale storico de ‘I Malmes’ con canzoni degli anni 60/70. INFO E PRENOTAZIONI ANCHE 340.2201178 Aggiungono Luigi Lottardi e la presidente di Gli Articolo 9 Francesca Gatti: ‘ Dare valore alla comunità in un’ottica solidale è il senso dell’ evento con cena vegana che si terrà sabato 29 novembre alle ore 20 che abbiamo fortemente voluto promuovere. Sarà l’occasione per incontrare Daniele Soffiati, coautore del podcast “DOI denominazione di ordine inventata” e autore del suo ultimo libro” Il Giudice dei dannati”. A seguire musica dal vicino con il trio acustico Folk Papas. INFO E PRENOTAZIONI ANCHE WA 3473149348