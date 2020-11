Canneto sull’Oglio, al via l’iniziativa della Biblioteca comunale con i libri in asporto

CANNETO – Il Dpcm in vigore ha chiuso le biblioteche e così ogni comune cerca di organizzarsi al meglio. Le biblioteche, infatti, resteranno chiuse al pubblico fino al 3 dicembre ma c’è chi ha già trovato una soluzione alternativa come a Canneto sull’Oglio. Nella terra dei vivai, infatti, la cultura non si ferma ed in Biblioteca comunale “Enzo Favalli” parte il nuovo servizio dei “Libri d’Asporto”, proprio come succede per le altre attività del paese che si sono appunto organizzate con l’asporto. Sarà possibile così prenotare libri e dvd chiamando allo 0376-70671 oppure scrivere una mail a biblioteca@comune.canneto.mn.it; oppure prenotare il libro sul catalogo online (Opac) del sito www.biblioteche.mn.it, con le credenziali di accesso: se non si possiedono bisogna richiederle alla bibliotecaria. Una volta arrivato il libro, l’utente verrà contattato per fissare il giorno e l’orario di ritiro. Una volta arrivato in biblioteca l’utente dovrà suonare il citofono e una volta autorizzato all’ingresso troverà una zona restituzione e una ritiro con il materiale librario richiesto. Gli orari di ritiro possibili saranno il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 e il venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30.