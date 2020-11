L’arte di Tiziana Salvi ci porta nella sfera emotiva

MANTOVA – Mantova Tiziana Salvi è un’artista mantovana che ci accompagna nei luoghi nascosti della sfera emotiva e ci induce, attraverso i suoi quadri, a entrare in contatto con una dimensione segreta dell’esistenza umana.

La pittura è un’esigenza: ha sempre sentito il bisogno di esternare il suo ricco e traboccante mondo interiore. Così durante gli anni universitari al D.A.M.S. di Bologna, si approccia alla pittura ad olio come autodidatta.

Le sue protagoniste femminili, rese con un realismo quasi fotografico ma calate in scene magiche e intime, sono alter-ego di fatti interiori, entità che veicolano ad un livello emotivo e di riflessione più profondo. La figurazione di Tiziana Salvi, dal forte impatto emotivo, é in realtà un ponte per concetti astratti.

Niente è lasciato al caso, ogni dettagli è frutto di una scelta precisa: tutto è simbolico. Il corpo umano, espressivo nella postura e nell’atteggiamento, unito ad una ricchezza di simboli carichi di significato, dai colori alla composizione, alla posizione nello spazio, al ‘movimento’, sono tutti elementi scelti accuratamente e stimolano il fruitore a interrogarsi sul loro senso.

“La regina cieca” ad esempio (2020, olio su tela, trittico 70×100 + 35×50 + 40×30 cm) incarna la coscienza sovrana che risiede sul trono. Crede di avere tra le mani il controllo della sua vita, la conoscenza della realtà e il dominio delle sue azioni…

Ma gli occhi sono chiusi: non vede davvero la verità e sulla fronte ha scritto ‘Illusione’, i suoi piedi sono legati a due entità esterne e semi nascoste che rappresentano gli istinti. È quindi solo una illusione della nostra coscienza avere il dominio e il controllo su noi stessi, ogni piccola o grande scelta è dettata da sottili forze nascoste in noi.

“Il segreto di Eva” invece (2020, olio su tela, 150×100 cm) è il ribaltamento della classica scena del peccato originale ed è soggetto a varie interpretazioni poste su diversi livelli di profondità: da quello psicologico, a quello sociale a quello spirituale.

Tiziana Salvi dal 2017 espone in diverse mostre personali e collettive sia a Mantova che in varie città soprattutto del Nord Italia.