Castel d’Ario, grande successo per il concerto di organo e cornetto

CASTEL D’ARIO – Il fascino e le emozionanti atmosfere che stanno racchiuse in un concerto che ha avuto come protagonisti un organo, quello “Andrea e Luigi Montesanti” della parrocchiale di Castel d’Ario, e un cornetto hanno reso l’appuntamento svoltosi nella chiesa “Assunzione della Beata Vergine Maria”, un evento per taluni versi unico.

Difficile per il pubblico presente all’iniziativa ideata e coordinata dai responsabili dell’Associazione “Castel d’Ario Per la Musica” in collaborazione con la Pro Loco nascondere l’entusiasmo per le esibizioni proposte da musicisti di grande spessore e prestigio quali: Danilo Tamburo, cornetto, Maurizio Mafezzoli, organo.

Organo e Cornetto insieme offrono un’esperienza sonora che ha avuto pochi eguali nella storia della musica.

In virtù di tutto ciò i promotori della serata hanno studiato, d’intesa con i musicisti, una scaletta di brani che hanno saputo esaltare i talenti dei due artisti ed affascinare i presenti siano loro esperti siano neofiti del genere musicale. Paolo Biondo