Castel Goffredo. torna l’evento ‘R-Estate in Piazza’

CASTEL GOFFREDO Il ring della centrale piazza Mazzini si animerà mercoledì 31 luglio dalle 19 con l’evento “R-Estate in piazza” organizzato da 46042 Eventi in collaborazione con il Comune. In programma apericene sotto i portici, dj set e intrattenimento con spazio giochi per i più piccoli, negozi aperti fino a tarda ora e una salita notturna sul belvedere della Torre di Castelvecchio – Museo Corrado Bocchi che sarà aperta straordinariamente al pubblico per l’occasione fino alle 23 per poter ammirare il panorama notturno sulle terre dell’Alto Mantovano. All’interno della torre si potrà ammirare anche il percorso museale che su 7 piani racconta la storia delle mura, delle porte, del fossato e del rivellino appartenenti alle due cinte difensive di Castel Goffredo, fino alla terrazza belvedere dell’ultimo piano, dalla quale godere di una vista inedita sulle Terre dell’Alto Mantovano e dove, soprattutto i più piccoli, potranno approcciarsi in modo divertente al tema della geografia e dello spazio. Il percorso museale della torre sarà fruibile attraverso 3 video digitali 3D realizzati sulla base dei minuziosi disegni a china di Guglielmo Calciolari, elaborati in seguito all’analisi del materiale iconografico e documentario scrupolosamente raccolto e vagliato dal Gruppo San Luca.

Paolo Zordan