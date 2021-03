Un nuovo fine settimana in compagnia degli spettacoli della Campogalliani

MANTOVA Un nuovo fine settimana in compagnia degli spettacoli dell’Accademia teatrale Campogalliani, che continua a stare vicina al pubblico, con proposte gratuite su piattaforma zoom, sempre seguitissime, come nel caso dei 400 spettatori per “Trenta secondi d’amore”, pièce registrata nel 1985, durante una trasferta ad Este della compagnia.

Sabato alle 20.45 sarà la volta di “Scherzi d’amore”, atti unici di Anton Čechov. domenica alle 18 “Il senatore Fox”, di Luigi Lunari.

Gli “scherzi” ruotano intorno a piccoli fatti precisi che servono da pretesto per mettere in funzione un meccanismo e svilupparlo in un crescendo vorticoso, partendo sempre, come tipico dell’autore russo, da accadimenti della quotidianità, che diventano fonte di vicende più vaste. La vita matrimoniale è il perno delle storie, iniziando dal corteggiamento per arrivare alla logorata convivenza di coppia.

“Una domanda di matrimonio”, scritto nel 1888 da Čechov appena ventenne, e “L’orso”, del 1889, sono due scherzi giovanili che rappresentano rispettivamente i prodromi e i postumi del matrimonio, in una chiave grottesca, con prevalenza alternata dell’ironia o della componente drammatica.

Nella commedia “L’orso”, viene proposto l’eterno tema dell’amore come passione immediata e incontrollabile. Si narra di una vedova che viene visitata da un creditore del defunto consorte e, in seguito ad una feroce lite tra i due, nasce un sentimento repentino, mostrando tutta la forza dei desideri, anche attraverso dettagli secondari ma di grande rilevanza narrativa.

Ne “L’anniversario” un prestigioso e borioso direttore, che si accinge a celebrare in pompa magna la ricorrenza della propria fondazione, sprofonda in una farsa irresistibile, che irride alle vane apparenze del conformismo borghese.

Fra ruggini antiche di buon vicinato e comici squarci di vita campestre, in “Una domanda di matrimonio”, si assiste al ruvido approccio fra due inaciditi rampolli di buona famiglia. I battibecchi si alternano a riappacificazioni e preludendo alla futura vita matrimoniale.

“La notte prima del processo” vede protagonista una giovane donna, che tradisce l’anziano marito con un giocatore d’azzardo. L’improvvisato amante il giorno dopo dovrà subire un processo.

“Fa male il tabacco” è un monologo nel quale si ascoltano le divagazioni di un uomo, costretto dalla propria moglie a tenere una conversazione sui dannosi effetti del tabacco. Ma l’argomento è trattato in modo piuttosto confuso, saltando di palo in frasca e spaziando tra mille differenti temi.

Ancora ironia e senso del grottesco, con la commedia “Il senatore Fox”, tratta da Il volpone di Ben Jonson e riadattato nella politica italiana anni Settanta, con risvolti comici familiari. Ilperf