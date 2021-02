“Come gira il mondo”: la scrittrice Giulia Martani torna con un noir

MANTOVA – Una cosa è chiara fin dall’inizio: Ilaria Torre si trova nei guai. E rischia di perdere tutto ciò che ha duramente conquistato, compresi i pochi affetti rimasti e un nuovo amore.

Questa la situazione descritta nelle prime pagine del nuovo romanzo dell’autrice mantovana Giulia Martani, disponibile su Amazon.

La protagonista della vicenda si trova nel suo letto. Accanto a lei il corpo senza vita di un manager ambiguo e con pochi scrupoli. Come si sia arrivati a tal punto e se sia possibile trovare una soluzione al drammatico frangente, si scoprirà solo leggendo “Come gira il mondo”, ottavo lavoro della scrittrice.

Ilaria Torre è la protagonista di una precedente opera di Giulia Martani, “Benzina”, che affronta il tema del bullismo e narra dell’esasperata reazione della ragazza, proprio a seguito dei soprusi subiti. In “Come gira il mondo” troviamo Ilaria appena maggiorenne, uscita dal carcere minorile. La giovane decide di scrivere una storia sulla propria esperienza. L’autobiografia diventa velocemente un best seller e Ilaria viene catapultata nel luccicante mondo dello show business. Scoprendo ben presto che tutto ha un prezzo. Assai caro.

Il noir è un genere con il quale Giulia Martani si è già cimentata: la sua prima pubblicazione, del 2011, era una raccolta di romanzi gotici. Da allora Martani ha seguito con costanza la sua passione. Ed è finalmente tornata con nuovo romanzo.

Perché scrivere richiede tempo. E bisogna essere soddisfatti di ciò che si produce. Giulia, infatti, torna spesso a rivedere alcune parti dei suoi lavori. Fino ad arrivare al risultato desiderato. Pronto per i lettori. In questo caso, motore per la creatività dell’autrice mantovana è stato anche il lockdown dello scorso marzo, sfruttato in modo utile.

"Come gira il mondo" segna anche una ulteriore collaborazione con il maestro del fumetto Giorgio Montorio, che firma la copertina del volume. Giulia Martani sta, inoltre, ampliando i canali di comunicazione attraverso cui presentare e promuovere la propria attività, come oggi è normale che sia, con un canale youtube dedicato e inediti contenuti da sviluppare nel tempo.