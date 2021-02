Nuovo poliambulatorio a Serravalle, lavori al via tra poche settimane

SERRAVALLE – Questione di poche settimane e per il Comune di Sustinente la fine della stagione invernale coinciderà con l’avvio di due cantieri; diversi per tipologia ma ugualmente importanti: la realizzazione di un poliambulatorio al piano terra delle ex scuole elementari (fino a poco tempo fa sede della filiale Unicredit) e la riasfaltatura di via Casamenti Barrucchella. In totale 160mila euro di lavori.

Per quello che riguarda il poliambulatorio, la conclusione dei lavori è stata programmata per la fine del 2021: l’intervento consiste nella sistemazione e nell’adeguamento degli spazi – un tempo occupati dalla filiale Unicredit – collocati al piano terra dell’ex edificio delle scuole elementari di via Trazzi, in pieno centro del paese. L’intervento – ci ha spiegato il sindaco Michele Bertolini – consentirà di ricavare cinque spazi ambulatoriali più un altro spazio per il medico di base e comporterà una spesa di 60mila euro, coperti da fondi erogati dal Gal Terre del Po.

Per quello che riguarda via Casamenti Barrucchella, ha spiegato il sindaco, si tratta di un intervento che andrà a sistemare una strada comunale di grande importanza – collegamento tra la Provinciale e via Gobbetta – in particolare su una serie di tratti che si presentano ammalorati con allargamento della carreggiata e sistemazione delle banchine. In questo caso il costo dei lavori sarà di 100mila euro, in larga parte coperti da un bando regionale e per il 10% da fondi del Comune. I lavori dovrebbero concludersi prima dell’estate.