Pronta la messa in sicurezza sismica della scuola dell’infanzia di Roverbella

ROVERBELLA – ronti a partire i lavori per la messa in sicurezza con miglioramento sismico della scuola dell’infanzia di Roverbella. Dopo l’approvazione da parte della giunta Cortesi dell’aggiornamento del progetto esecutivo dell’intervento sono state attivate le procedure di selezione della ditta che si occuperà dei lavori. L’intervento prevede una spesa complessiva è stata quantificata in 149mila euro di cui, poco più di 92mila euro per opere a base d’asta, circa 3.700 euro per oneri sicurezza e quasi 53mila euro per somme a disposizione interamente finanziato da contributi Pnrr assegnati al nostro ente, e consentirà di migliorare la resistenza sismica di questo edificio. Sempre nel periodo estivo l’edificio verrà interessato da un’opera di miglioramento di tutta l’impiantistica con l’istallazione di un nuovo e moderno sistema di illuminazione al Led e di nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento grazie sempre a contributi statali assegnati al Comune grazie alla partecipazione ad un bando del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. «Contiamo in futuro – spiega il sindaco Mattia Cortesi – di poter realizzare un un impianto fotovoltaico dalla potenza di 110 Kwp, che consentirà la piena autonomia energetica dell’edificio con un notevole risparmio economico. Con questi interventi prosegue l’impegno della nostra amministrazione a trasformare tutti gli edifici scolastici del territorio roverbellese in stabili moderni sicuri confortevoli tecnologicamente all’avanguardia, luoghi piacevoli da vivere e frequentare per tutti i nostri ragazzi».