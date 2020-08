MOGLIA Un 40enne straniero che era finito con la propria auto in un canale pieno d’acqua, è stato tratto in salvo da un pescatore che si trovava in zona. E’ successo intorno alle 7.15 di oggi, mercoledì 19 agosto, nelle campagne di Bondanello di Moglia, in via Argine Canale località Gerla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Suzzara e le ambulanze del 118. L’uomo, che è apparso in stato confusionale, è stato portato in ospedale a Mantova per le cure del caso.