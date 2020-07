Domenica in bici alla scoperta del Mincio

MANTOVA “In bici alla scoperta del Mincio” è il titolo della nuova escursione in natura promossa dal Parco del Mincio nell’ambito del programma “Crescere Sostenibili”, realizzato in collaborazione con il Comune di Mantova e con il sostegno del Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto “La Grande Mantova si muove sostenibile”.

Domenica 12 luglio, con partenza alle ore 9, i partecipanti esploreranno la sponda destra del Lago Superiore percorrendo sulle due ruote la ciclabile Mantova-Grazie, lungo un tragitto che segue l’antico corso del Mincio.

Il paesaggio è caratterizzato dal susseguirsi di terrazzi fluviali e dalla rigogliosa biodiversità della riserva naturale Valli del Mincio, zona umida di grande pregio naturalistico per la presenza di specie vegetali e animali di importanza comunitaria, rare o protette.

Gli ampi specchi d’acqua, circondati dalle eleganti sagome della vegetazione palustre e punteggiati dai vivaci colori delle fioriture spontanee, sono popolati da una grande varietà di uccelli, che in questo delicato e prezioso ecosistema hanno trovato un sicuro rifugio.

Ad accompagnare i partecipanti saranno le guide ambientali incaricate dal Parco del Mincio che vigileranno sul rispetto delle misure anti Covid-19.

La partecipazione, limitata a 15 persone, è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Info: tel 0376 225724, email: alkemica.coop.onlus@gmail.com. È possibile effettuare la prenotazione online: www.alkemicaonline.it/eventi. Il punto di ritrovo sarà comunicato all’atto dell’iscrizione.