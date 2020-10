Calcio Seconda Categoria – Futura, il nuovo tecnico è Paolo Rossi

DOSOLO Paolo Rossi è il nuovo mister della Futura: si tratta di un gradito ritorno, due stagioni fa il tecnico aveva già militato con i biancorossi rivieraschi. La società del presidente Zico Cattini lo ha preferito a Marco Giazzi: anche per lui sarebbe stato un ritorno: Rossi nella scorsa stagione è stato artefice della promozione in Seconda categoria della Gualtierese.

Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, la Futura ha iniziato con tre punti la sua nuova avventura in Seconda categoria imponendosi per 2-0 sul Pomponesco nel derby rivierasco. Hanno fatto seguito la netta sconfitta per 3-0 a Villimpenta e quella interna per 2-1 col Sant’Egidio San Pio X, Domenica ostico impegno sul terreno della Roverbellese che deve recuperare col BorgoVirgilio. La Rove ha almeno tre atleti in forse.

«La squadra che ha affrontato e vinto il derby è piaciuta a tutti – attacca il diesse Mirko Faglioni -, mentre ha lasciato a desiderare nelle altre due. Siamo una squadra di lottatori, ma appena si abbassa la guardia si vedono i negativi risultati, forse dopo il successo sul Pomponesco ci siamo un po’ sopravvalutati. Dobbiamo tornare umili, per un cambio di rotta a Roverbella, l’arrivo del nuovo allenatore deve anche spronare i ragazzi, non bisogna mollare, ma darci dentro in ogni gara. Siamo solo all’inizio, dobbiamo giocare con mentalità e grande carattere».