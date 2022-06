Esauriti i biglietti per la data zero di Mengoni a Mantova

MANTOVA Sono andati esauriti in sole 48 ore i biglietti per il concerto di Marco Mengoni in programma alla Grana Padano Arena il 2 ottobre come data zero del suo tour “Mengoni Live 2022”. Proprio ieri, il concerto del Mediolanum Forum di Milano del 5 ottobre è andato esaurito ed è stata aggiunta un’altra data, quella del 7 ottobre. Le vendite per la nuova data sono già aperte su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. L’annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo stadio di Marco, tutto esaurito. Marco Negli Stadi è stato uno spettacolo unico nel suo genere. Mengoni ha scelto di ripartire insieme a chi lo ha accompagnato nel suo percorso, in un viaggio musicale che ha ripercorso e celebrato 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 61 dischi di platino, totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video, e ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.