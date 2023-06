Festa a Porta Giulia per i 20 anni del Cinema del Carbone

MANTOVA Vent’anni al carbone. Sabato 24 giugno, dalle ore 20 in poi, il cinema del carbone saluta questo grande traguardo che chiude gli anni dorati della sua infanzia e adolescenza e segna il passaggio alla piena gioventù con una grande festa al Circolo dei Pescatori di Porta Giulia a Cittadella.

Era l’aprile del 2003 quando un ardimentoso gruppo di amici saliva sul palco del Teatreno – grazie all’accoglienza del Dopolavoro Ferroviario e del Teatro all’Improvviso – per presentare alla città e al mondo il progetto di un nuovo cinema a Mantova dopo anni di ripetute chiusure di sale storiche nel centro cittadino. Partito timidamente con due o tre spettacoli alla settimana, il cinema del carbone ha presto preso coraggio, arrivando a una programmazione di sette giorni su sette, mattino pomeriggio e sera, con film, laboratori, corsi, incontri e spettacoli di arte varia. Più che un cinema un centro aperto, sempre in dialogo con tantissime realtà culturali e associative della città, che tale è rimasto anche dopo il forzato abbandono del Teatreno, l’anno “sabbatico” in cerca di un nuovo spazio, e l’approdo all’Oberdan con la ripresa delle attività nell’ottobre 2012.

La festa di sabato – nello stile dei rendez-vous al carbone – mescola cinema, musica, sfide cinefile e altre gustose soddisfazioni. Il programma prevede alle 20.20 delikatessen con accompagnamento musicale di DJ Ciano, alle 21.20 il gioco dei giochi + vent’anni in venti minuti e alle 22.20 Sound Frames – Sguardi sul mondo con l’Alberto Capelli Trio.

La partecipazione è libera, con la possibilità di arrivare a qualsiasi orario. In caso di maltempo la festa si terrà al cinema Oberdan.

Per informazioni: 0376.369860 – info@ilcinemadelcarbone.it – www.ilcinemadelcarbone.it.