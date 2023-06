Ciclismo – Mincio Chiese show alla tipo pista di Fognano

MANTOVA Impegno infrasettimanale per i Giovanissimi e gli Esordienti del Mincio Chiese che, martedì sera, sono stati grandi protagonisti nella tipo pista, per la specialità della corsa a punti, che si è svolta a Fognano (Pr) e che ha assegnato il Trofeo Vergalli Acciai. Oltre ai ragazzi in maglia gialloblù, primi nella classifica a squadre, nello stesso contesto si è messa in bella evidenza anche la buscoldese Giulia Affini, del Nuvolera, che ha conquistato il 2° posto tra le ragazze nella G5. Tornando ai risultati dei ragazzi del Mincio Chiese, diretti da Marco Usmigli, Andrea Bonfatti Paini, Loris e Simone Pezzini, da sottolineare il 3° posto di Nicolae Roman nella G5; la piazza d’onore di Nicolò Belli e il terzo posto di Beatrice Costa nella G6. Per la categoria Esordienti del 2° anno si festeggia il primo successo ottenuto da Diego Frer, con il 6° posto di Ludovico Affini, mentre tra i 1° anno Daniele Ronda ha chiuso al 5° posto e il compagno di squadra Andrea Dal Bosco si è piazzato 6°.