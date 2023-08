Al via le asfaltature lungo la Goitese: si proserguira’ sino a venerdi’

MANTOVA Sono iniziati la notte scorsa e proseguiranno sino a venerdì 25 agosto 2023 i lavori di asfaltatura della ex strada statale Goitese: per contenere il più possibile i disagi alla circolazione stradale, la Provincia ha previsto che gli interventi di bitumatura vengano eseguiti in orario serale – notturno, dalle ore 20 alle ore 5.

Le manutenzioni straordinarie riguarderanno in particolare due tratti della ex S.S 236 nel centro abitato di Goito che versano in situazione di grave rischio e precisamente dal Km 11+700 al Km 11+860 e dal Km 13+140 al Km 13+890.

L’importo complessivo dell’intervento è di 249.781 euro coperto con fondi statali trasferiti all’Amministrazione di Palazzo di Bagno.

Tra le lavorazioni previste:

– fresatura e asporto dello strato di usura, con carico e trasporto a discarica del materiale risultante;

– ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea baulatura trasversale;

– esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume modificato;

– esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale ai fini della sicurezza.

A coordinare le diverse attività è l’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia