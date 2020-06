Calcio 2ª Categoria – Robur, il nuovo mister Culpo si presenta

MARMIROLO Riparte dalla Robur l’avventura mantovana di Davide Culpo, che torna ad allenare in terra virgiliana dopo l’esperienza nel Calcinato (Seconda categoria bresciana, girone F). Sarà impegnato nel torneo di pari categoria, nel nostro girone: rileva Paolo Varliero che continua solo come atleta e Remo Maiocchi, nuovo diesse dei neroverdi: i due nel corso dell’ultima stagione avevano sostituito Roberto Perboni: quando il torneo è stato interrotto per il Coronavirus la Robur era ultima con 14 punti. In precedenza Davide Culpo è stato mister a Goito, Soave, Cavrianponti e Rovizza. «La società ha deciso di andare avanti per onorare al meglio la figura del compianto presidente Giuseppe Martino – ha detto Culpo -. giusta decisione, la squadra era ultima ma la classifica era bugiarda, l’impegno non è mai venuto meno in chi è sceso in campo, solo che purtroppo a volte non maturavano i risultati, c’è da aggiungere però che la squadra è riuscita a fare bella figura, a strappare il risultato anche alle più forti del girone, dimostrando di non meritare l’ultimo posto. Quando si riparte per una nuova stagione si cerca di far tesoro della precedente, si punta a far bene, a cercare di migliorare. Faremo bene, cercheremo di rimanere nella parte sinistra della classifica». Per quanto riguarda il nuovo presidente che prende il posto di Giuseppe Martino, il resto della dirigenza aveva pensato al figlio Valerio , che però ha detto no, preferendo continuare a dare il suo apporto come atleta a un organico che farà leva su parecchi giovani, dove al momento trovano posto anche Varliero e l’estremo difensore Andrea Benedini.