Fondazione Aida lancia il corso di scrittura creativa con l’autrice Sara Rattaro

MANTOVA Un appuntamento davvero da non perdere per tutti gli amanti della scrittura e per gli aspiranti autori: il riferimento è al workshop online “Come scrivere un racconto”, organizzato da Fondazione Aida e che vedrà come protagonista (ed insegnante) la scrittrice genovese Sara Rattaro, già Premio Bancarella nel 2015. Il corso si svolgerà sulla piattaforma Meet e verterà su quattro punti fondamentali al centro delle lezioni virtuali: come affrontare la grande sfida di raccontare una storia, partendo dall’idea per arrivare alla trama; lo sviluppo di quest’ultima; creare i personaggi in maniera tale da spingere i lettori a voler approfondire la loro conoscenza; la scoperta dei dettagli e ciò che è meglio portare con sé quando si decide di dar vita a un racconto. «In questo breve ma intenso corso di scrittura proverò a svelare qualche trucco su come strutturare una trama che incolli il lettore alle pagine che scriviamo, su come fa vivere personaggi indimenticabili e descrizioni che sappiano stimolare emozioni e ricordi» spiega Sara Rattaro. Si sa, il compito di uno scrittore è quello di creare una storia talmente intensa da far dimenticare la realtà quotidiana ad ogni lettore, calibrando al meglio le emozioni e dosando tutti gli ingredienti in modo sapiente, imparando anche a fidarsi dei personaggi che sono stati creati. Insomma, una bella occasione, soprattutto per gli aspiranti scrittori o per chi ha una buona storia da raccontare ma che ancora non sa come farlo. Le iscrizioni al corso, dal costo di 80 euro, resteranno aperte fino al prossimo 4 febbraio, mentre le lezioni sono in programma il 6 e 7 febbraio, dalle 11 alle 13, su Meet, con i partecipanti che riceveranno una mail con i dettagli per il collegamento. Federico Bonati