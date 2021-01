Calcio dilettanti – Nicola Sarzi al timone della Delegazione: “Sarò al servizio delle società”

MANTOVA Si è riunito ieri il nuovo Consiglio Direttivo del Crl. Tra le prime decisioni assunte, la nomina del Vicepresidente vicario individuato in Sergio Pedrazzini e del Vicepresidente Marco Grassini, nonché delle componenti del Consiglio di Presidenza Valentina Battistini e la mantovana Paola Rasori, oltre che del Segretario Maria Cassetti. Il Consiglio ha inoltre deliberato la nomina dei Delegati provinciali fino al 30 giugno 2021 che andrà ratificata dalla Lnd. Come ampiamente annunciato, sarà Nicola Sarzi a guidare la Delegazione di Mantova. L’ex dirigente della Ceresarese prende il posto di Giuseppe Saccani con il quale ha lavorato fianco a fianco negli ultimi anni in via Zanellini nelle vesti di collaboratore. «Accetto con piacere e orgoglio questo incarico – afferma Sarzi – mi metto subito al lavoro e martedì insieme a Paola Rasori discuteremo della composizione della squadra. E’, questo, un passaggio molto importante perchè non basta una sola persona in Delegazione, ci vuole una squadra coesa e compatta, che lavori per il bene delle società mantovane. Molto importante sarà anche avere un buon rapporto con il presidente del Crl e tutto il Consiglio regionale. Ci attende un impegno che deve essere svolto con passione, entusiasmo e spirito di sacrificio, il tutto ovviamente compatibilmente con gli impegni di lavoro. Sono pronto a mettere a disposizione delle nostre società tutta la mia esperienza accumulata in questi anni, prima da dirigente e poi da collaboratore in Delegazione, con grande spirito di servizio e senso di responsabilità».

Questi i Delegati delle altre province lombarde. Bergamo: Amleto Bertoletti; Brescia: reggente Valentino Garzetti; Como: Donato Finelli; Cremona: Andrea Denicoli; Lecco: Giovanni Colombo; Legnano: reggente Lucio Introzzi; Lodi: Erminio Ampisio; Milano: reggente Valentina Battistini (con l’ausilio di Luigi Dubini e Alessandro Frustaci); Monza: Ermanno Redaelli; Pavia: Roberto Delbo; Sondrio: Daniele Croce; Varese: Loreno Bianchi.

I Delegati resteranno in carica fino al 30 giugno, data di chiusura della stagione 2020/21; la successiva scatterà il primo luglio e gli incarichi dovranno essere rinnovati. «L’attività di reggenza – precisa infine il Consiglio – è finalizzata alla ponderata individuazione delle figure di riferimento delle tre Delegazioni e potrà avere durata anche inferiore rispetto al termine del 30 giugno».