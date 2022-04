Calcio Promozione f – Casalmartino da sballo. L’Eccellenza è già realtà

Castelletto Borgo Festa grande al fischio finale, il Casalmartino vince il campionato di Promozione al primo tentativo (la società è nata la scorsa estate dalle ceneri della Governolese) e sbarca in Eccellenza. Un trionfo in piena regola, certificato dal netto successo (4-1) contro la Vibe Ronchese che ha reso matematico il salto di categoria.

Doveva vincere, il Casalmartino, per festeggiare con un turno d’anticipo e ha iniziato il match di gran carriera. Ci sono voluti appena sette minuti per sbloccare il risultato grazie al gol di Sara Savazzi. Le ragazze di Arvani hanno continuato a spingere e al 25’ Santin ha raddoppiato. La numero dieci si è trasformata per un giorno da perfetta assist-women a implacabile bomber. Sarà infatti lei, come vedremo, a rimpinguare il bottino nel finale dopo che la Vibe Ronchese aveva accorciato le distanze poco dopo l’ora di gioco. Il Casalmartino non si è fatto impaurire dal tentativo di rimonta delle avversarie, ha subito ripreso in mano il pallino del gioco e nei minuti finali ha messo al sicuro il risultato con altri due gol di capitan Santin, che ha colpito anche tre traverse. Il fischio finale dell’arbitro Cavazzoli ha quindi dato il via alla festa per un trionfo più che meritato.

«Siamo entusiasti – ha detto il dirigente Michele Balasini – abbiamo condotto la classifica dall’inizio e siamo pure in finale di Coppa Italia contro il Lecco. E’ stata, insomma, una cavalcata trionfale, frutto dell’impegno di un gruppo eccezionale, che ha lavorato con determinazione, volontà e spirito di sacrificio. Tutti hanno fatto la loro parte al meglio. Siamo in Eccellenza e vogliamo fare bene anche nella prossima stagione».