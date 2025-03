Gardaland, dietro le quinte di “Animal treasure island”

Castelnuovo A pochi mesi dall’inaugurazione di “Animal Treasure Island”, la nuova e ambiziosa IP di Merlin Entertainments che verrà presentata in anteprima mondiale a Gardaland, il Parco ha rilasciato oggi un video che permette uno sguardo dietro le quinte della nuova water dark ride, destinata a conquistare visitatori di tutte le età grazie ai suoi characters che, con valori e comportamenti riconoscibili, saranno il cuore di una trama allegorica e coinvolgente. La realizzazione di “Animal Treasure Island” è frutto di un lavoro meticoloso del team creativo Merlin Magic Making, composto da concept artist, digital designer e storyteller. A raccontare questa straordinaria avventura è Mollie Page, Creative Producer di Merlin Entertainments, che spiega cosa significhi creare un’esperienza immersiva di tale portata. “Il processo per la creazione di nuove originali Intellectual Properties inizia necessariamente da una vasta esplorazione del team di progettazione. Nel caso di “Animal Treasure Island”, l’ispirazione è nata dalla necessità di rinnovare un’attrazione esistente, trasformandola in qualcosa di completamente nuovo. Un aspetto fondamentale è stata la creazione di un cast di personaggi unici, un lavoro che ha richiesto oltre un anno di collaborazione con specialisti del settore per definire ogni minimo dettaglio e garantire che i personaggi risultassero memorabili e in grado di creare una connessione con il pubblico.” E promette davvero di appassionare e coinvolgere il primo dei personaggi di cui viene presentato il processo creativo: Captain Nine Lives, una giovane e affascinante avventuriera che incarna lo spirito di Animal Treasure Island, ovvero un mix di avventura, esplorazione e crescita emozionale. Un personaggio dal forte carisma – che indossa un anello come vezzo sulla coda – il cui spirito indomito è forgiato da una storia di coraggio e determinazione. Ispirata dalle storie del nonno, un leggendario esploratore, Nine Lives ha infatti intrapreso un viaggio per scoprire un tesoro leggendario nascosto nelle profondità del Lago di Garda. Ma il suo cammino è stato segnato da sfide difficili che l’hanno messa a dura prova. Grazie all’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, però, Captain Nine Lives non ha mai perso di vista il suo obiettivo. La sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito ribelle la rendono una protagonista perfetta per una avventura senza precedenti.