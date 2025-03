Nabuzardan, continua il weekend di Carnevale

Mantova Con l’avvicinarsi delle giornate di Carnevale, questo weekend il centro storico di Mantova si anima con i coloratissimi carretti allegorici montati su biciclette per Nabuzardan, il Carnevale di Mantova per le famiglie. Oggi, mattino e pomeriggio e nel mattino di domani tra le vie del centro sarà possibile incontrare gli attori-animatori Sara Zoia, Francesca Boldrin, Alberto Catera ed Alessandro Lucci in piccole incursioni artistiche pensate per le famiglie in attesa del grande evento di domani pomeriggio. Domani pomeriggio, tra le vie del centro, prenderà vita il Grande Gioco del Nabuzardan guidando il pubblico in una sfilata in maschera per il centro storico con i carretti allegorici raffiguranti i 19 Animali Simbolo delle passate edizioni di Segni Festival. Attraverso indizi, giochi ed indovinelli si giungerà alla rivelazione dell’Animale Simbolo di Segni 2025. L’appuntamento è alle ore 16 al Lungorio IV Novembre. L’invito dell’Associazione Segni d’infanzia è di partecipare in maschera e travestirsi da uno degli Animali Simbolo della storia di Segni, consultabili nell’ultimo post sui social di Segni. Nabuzardan 2025 è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Mantova e al supporto di Gruppo Tea e possibile grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini e commercianti di Piazza Marconi e Piazza Broletto, che hanno offerto il loro supporto durante la fase organizzativa.. Il Carnevale di Mantova per le famiglie, Nabuzardan, è anche la prima iniziativa rientrante nel progetto “Gioco di Squadra”.