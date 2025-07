I Coma Cose protagonisti di “Parole e Musica”

BAGNOLO SAN VITO – Dopo il successo di Ermal Meta, che ha affascinato un pubblico di molte centinaia di persone venerdì, alle 21, al Mantova Village, a salire sul palco saranno i Coma Cose.

Nell’edizione 2025 delle Summer Nights di Land of Fashion, format estivo che da tre anni anima i Village, la proposta si arricchisce della nuova formula artistica e culturale “Parole e Musica”, una rassegna di eventi ad ingresso gratuito per il pubblico che vede protagonisti i grandi nomi del panorama musicale italiano. Un format inedito e coinvolgente, un viaggio tra note, pensieri, storie da ascoltare e vivere sotto le stelle.

I Coma Cose saranno ospiti venerdì 18 in collaborazione con Radio Number One, media partner delle Summer Nights, che si concluderanno il 25 luglio con Benedetta Rossi.

In occasione di queste serate gli ospiti del Village troveranno gli spazi del food & drink aperti fino a mezzanotte e potranno dedicarsi allo shopping fino alle 23.

Il secondo appuntamento, venerdì alle 21, vedrà sul palco Chicco Giuliani di Radio Number One in compagnia dei Coma Cose, duo musicale italiano, formatosi a Milano nel 2016 e composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, coppia anche nella vita, autori del successo “Cuoricini” presentata all’ultima edizione del Festival di Sanremo e che non mancheranno di cantare al Mantova Village insieme ad latre hit, tra cui il nuovo successo estivo “Gelosia”.

I Coma Cose sono noti per il loro stile unico che combina elementi di indie pop, elettronica e musica sperimentale.

Hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 con la canzone “Fiamme negli occhi”, che ha ricevuto attenzione e apprezzamento per la sua originalità e profondità emotiva.

Il duo è conosciuto per le loro liriche poetiche e la loro musica innovativa, che esplora temi come l’amore, la vita e la società.

L’ultimo appuntamento, venerdì 25 luglio, sarà con la popolare cuoca, blogger, conduttrice televisiva e scrittrice Benedetta Rossi.

Info: www.landoffashion.it.