Spazi per attività didattica delle scuole superiori mantovane nel 2025-26

MANTOVA – Adottati dalla Provincia specifici indirizzi per far fronte alle necessità di aule e palestre da parte degli istituti scolastici superiori virgiliani. Gli uffici di Palazzo di Bagno si sono attivati per consentire la regolare ripresa delle lezioni a settembre in spazi idonei. Dall’anno scolastico 2021-2022 si è registrato infatti un generale incremento delle iscrizioni negli istituti d’istruzione superiore di competenza della Provincia, mantenendo la necessità di ulteriori spazi rispetto a quelli disponibili anche per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Questa la nuova mappa delle ubicazioni delle sedi delle scuole superiori mantovane. L’Istituto Arco-Este continuerà a utilizzare spazi in Piazza Polveriera, di proprietà comunale, svincolati già dall’anno 2023 dall’Istituto Mantegna, trasferito presso Mantova Hub. Il Liceo Artistico Giulio Romano utilizzerà una porzione al piano terra dell’immobile del Convento del Gradaro dell’Istituto Maria Immacolata delle Oblate dei Poveri. Sempre il Liceo Artistico continuerà ad utilizzare la porzione dell’immobile in via Vittorino da Feltre 46, di proprietà dell’Ente ecclesiastico Compagnia di Sant’Angela Merici. L’Istituto Manzoni di Suzzara continuerà a usufruire sino al 30 giugno 2026 della porzione di immobile in via Papa Giovanni XIII dell’Ente ecclesiastico Parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. L’Istituto superiore Gonzaga di Castiglione delle Stiviere continuerà a utilizzare i locali presso l’Istituto Lazzarini di via Garibaldi. Lo Strozzi di Palidano di Gonzaga continuerà a utilizzare i locali di proprietà di Simpatria Coop Sociale di solidarietà onlus, attigui all’Istituto. Relativamente agli spazi destinati all’educazione fisica negli Istituti Superiori di Mantova e Asola, la situazione resta critica. Il Liceo Classico Virgilio continuerà a utilizzare la palestra in via Ilaria Alp. Per il Liceo Artistico la Provincia provvederà a stipulare una convenzione per l’uso della palestra di via Frattini. la Provincia provvederà inoltre a stipulare una convenzione annuale con l’Associazione A.P.D. San Pio X, ente gestore delle due palestre sportive ubicate in viale Fiume per il Liceo Scientifico Belfiore e l’istituto Arco-Este . L’istituto Arco-Este per lil corso di coreutica utilizzerà due nuove palestre in via Mazzini e in via Frattini. Gli Istituti Mantegna e Arco-Este utilizzano le palestre Usvardi di via Greyson e Boni di Via Luzio. L’IIS G. Falcone di Asola utilizzerà il centro sportivo gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica A. Schiantarelli.