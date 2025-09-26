I tanti elementi dell’arte si affiancano al Teatro Sociale

Mantova Un luogo simbolico della città, che ora si pone in dialogo con la parte esterna della struttura, per poter accogliere al meglio il pubblico: a illustrare i vari contesti di cui è composto il cartellone del Teatro Sociale sono ieri intervenuti il vice sindaco Giovanni Buvoli, la presidente di Fondazione Umberto Artioli Federica Restani, il direttore della Fondazione Federico Ferrari, il direttore della stagione di prosa Raffaele Latalgiata, Paolo Protti in rappresentanza del Teatro e Alfredo Bruno per Orchestra da Camera. Tutti questi diversi elementi si riuniscono al Massimo cittadino.

Frutto del coordinamento tra Comune di Mantova e Fondazione “Umberto Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, in collaborazione con alcune tra le più importanti realtà culturali del territorio, la nuova stagione propone un programma di 60 eventi, tra prosa, intrattenimento, danza, opera lirica e musica.

In programma la conferma dell’opera lirica con una produzione di grandissimo prestigio: Il Barbiere di Siviglia, con la regia di Damiano Michieletto.

L’inaugurazione della nuova stagione è affidata a una grande produzione internazionale in anteprima assoluta: “Âme – Viaggio nell’Inferno di Dante”, messo in scena da Les Farfadais, che unisce varie discipline in un impianto scenico grandioso.

All’interno del cartellonesi ritrovano grandi nomi del panorama teatrale italiano come Daniele Pecci, Franco Branciaroli, Gabriele Lavia, Vanessa Gravina, Giuliana De Sio e Lella Costa. Ad essi si aggiunge un ottavo appuntamento in anteprima nazionale: Stefano Massini debutterà proprio al Teatro Sociale di Mantova con “Donald – storia molto più che leggendaria di un golden man”,

Oficina Ocm propone la nuova stagione concertistica Tempo d’Orchestra, che sul palco del massimo cittadino vedrà esibirsi nomi internazionali della musica classica, a partire da Anna Fedorova, Savaria Symphony Orchestra, Marie-Angie Nguci, Ort Orchestra regionale della Toscana, Akademie für Alte Musik Berlin.

Mister Wolf presenta la nuova edizione di Mantova Live Theatre che vedrà esibirsi sul palco del Sociale Linus, Raul Cremona, Valentina Persia, Tullio Solenghi con Massimo Lopez, i Legnanesi, Katia Follesa, Sabina Guzzanti, Roberta Bruzzone, Giuseppe Giacobazzi, Umberto Galimberti, Paola Turci, Raf, Serena Rossi, Angelo Branduardi, la Compagnia della Rancia.

Due i balletti: Giselle e Lo Schiaccianoci.

Proseguono i lavori anche sull’edificio: a breve saranno tolti i ponteggi; in previsione la realizzazione di uno spazio per l’archivio storico, la sistemazione della biglietteria e dell’ingresso, oltre all’intervento per un nuovo impianto di riscaldamento.

La stagione 2025-2026 al Teatro Sociale di Mantova è promossa da Comune di Mantova e Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, con il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e di Fondazione Banca Agricola Mantovana.

Per tutte le informazioni sulla rassegna completa di spettacoli 2025-2026 www.mantovateatro.it.