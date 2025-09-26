Fine settimana con la fiera d’autunno a Casalromano

Casalromano Dopo anni di assenza, torna in grande stile la fiera d’autunno a Casalromano che si terrà da oggi a domenica con un ricco programma di iniziative. La manifestazione denominata “Casalromano in Festa” è patrocinata dall’amministrazione comunale ed è organizzata dalle associazioni Pro Loco e Avis. Il primo appuntamento è per stasera venerdì alle ore 20,30 presso la struttura polifunzionale comunale (ex palestra) in via Manzoni dove si terranno gli eventi della fiera. A cominciare la kermesse sarà la Compagnia In-stabile di Pieve d’Olmi (Cr) con la commedia brillante in dialetto cremonese dal titolo “La dama velata”. In scena con gli attori Antonella Bonati, Giovanna Verona che

conduce anche la regia, Roberta Cadenazzi, Gianni e Rino Mometto, Giulio Usberti, Michele Dioni, Francangela Biazzi; voce narrante Morena Severgnini; luci e suoni di Dionigi Pini. Per sabato 27 dalle 15 alle 17 è previsto il torneo di tennis seguito dalla presentazione della squadra “Calcio G.S. Casalromano”con l’intrattenimento del DJ Federico e alle 21,30 DjAve. Il pubblico presente, solo su prenotazione, potrà gustare nei tre giorni della fiera la cucina nostrana e la paella valenciana (carne e pesce) con sangria. Non solo, nel cortile adiacente alla palestra ci saranno in esposizione due auto mozzafiato della Formula Uno: la Merzario F1 Anno di fabbricato!ione del 1979 guidata dai Piloti: Arturo Merzario e Gianfranco Brancatelli d oggi unico esemplare e una rossa classica Ferrari sempre degli anni ’70. Per domenica 28 settembre dalle 9,30 alle 11,30 ottima e meritevole la “Gara di Mountain Bike” Asd Ornello Next 22 in collaborazione con Bike Adventure Team dell’Oglio Chiese Remember in memoria di Giordano Brignoli Ente Acsi. Una gara di Mtb su circuito ad anello da ripetere più volte in funzione delle categorie, piatta, veloce e divertente proprio come una volta. La partenza è prevista per le 9,30 per categoria e il ritrovo sarà alle 7,30 in via IV Novembre presso La Vecia Locandina. Per i parcheggi, lavaggio bici e docce sono disponibili al Campo Sportivo in via Pradellata. Per info e iscrizioni rivolgersi a Eleonora 3922434602 oppure mail info@bikeadventureteam.it La giornata di domenica procederà dalle 14 alle 20,30 con sedici espositori per il mercatino di Hobbistica; dalle 15 alle 17,30 con la ginnastica artistica a cura di “Planet Gym”; dalle 15 alle 17,30 Torneo di calcetto e il concerto “Onda Nomade” alle 18,30 per l’affezionato tributo al complesso dei Nomadi.