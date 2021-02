Strade, la Provincia vara un piano da 5,5 milioni di euro

MANTOVA – Un corposo piano di manutenzioni stradali per un valore di 5 milioni e mezzo di euro: è quello che è stato approntato dalla Provincia di Mantova e illustrato ieri dal presidente Beniamino Morselli: l’ente di Palazzo di Bagno ha approntato 5 lotti di intervento (più uno relativo alla ripresa di buche stradali e sistemazioni delle banchine) su cui si sta predisponendo il progetto definitivo-esecutivo per dare corso alla realizzazione durante i mesi estivi del 2021.

«Siamo perfettamente consapevoli del fatto di non poter arrivare a sottoporre a manutenzione tutti i tratti stradali che ne avrebbero bisogno tra gli oltre 1100 chilometri di rete viaria di nostra competenza – afferma il presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli – Voglio però ricordare che nel corso del mio mandato, dal 2016 ad oggi, sono stati effettuati lavori di manutenzione per quasi 40 milioni di euro e per la riqualificazione viaria abbiamo investito 104 milioni oltre a 1,2 milioni per la messa in sicurezza della rete cicloviaria. Stiamo facendo il possibile con le risorse a disposizione. Sino a una decina di anni fa gli stanziamenti per le manutenzioni erano più consistenti e si poteva intervenire su un numero di chilometri di strada maggiore. Poi con la spending review e i vincoli imposti per il rispetto de patto di stabilità e la riforma delle Province, il nostro ente, come tutti gli altri, ha dovuto drasticamente rivedere la propria capacità di spesa. E adesso stiamo anche scontando il prezzo per lavori non fatti negli anni passati per mancanza di risorse: ora non si tratta più solo di riasfaltare le strade, ma occorre anche rifare il sottofondo. Il tutto costa di più e i chilometri che vengono sistemati si riducono».

Entrando nel dettaglio degli interventi, con 2,5 milioni derivati da fondi del Ministero dei Trasporti si agirà sulle strade Sp 1 Asolana nei comuni di Rodigo, Curtatone, Casaloldo e Asola; Sp 2 Asola – Isola Dovarese nei comuni di Asola e Casalromano; Sp 32 Villimpenta – Sorgà a Villimpenta; Sp. 57 Mantova – San Matteo delle Chiaviche a Viadana a Dosolo; Sp ex Ss. 496 Virgiliana nei comuni di Poggio Rusco e Sermide.

Con 911mila euro si interverrà invece sulle strade Sp 34 Ferrarese, Sp 35 Sermide – Quatrelle e Sp 36 Ghisione – Magnacavallo – Sermide. Il terzo e quarto lotto riguarderà rispettivamente un’ulteriore sistemazione di un tratto di 5 chilometri lungo la Sp 36 a Sermide e Felonica e la manutenzione del tratto suzzarese delle Sp 50 Ponte di Borgoforte – Gonzaga – Moglia. Infine il quinto e ultimo lotto permetterà di sistemare arterie viarie in quei comuni che hanno firmato la convenzione con la Provincia in base alla quale il 50% dei proventi delle sanzioni comminate con autovelox viene girato all’ente di Palazzo di Bagno per essere reinvestito in manutenzioni sulle strade provinciali ricadenti nei territori dei quegli enti che hanno sottoscritto la convenzione.