Il collettivo Lan-De-Sì celebra la primavera con Floralia

MANTOVA Floralia, o i Ludi Florales, ossia gli antichi giochi romani organizzati per celebrare la dea Flora: in questo caso si tratta dell’iniziativa proposta dal collettivo Lan-De-Sì, che si terrà sabato a partire dalle 14.30 presso i Giardini Barbato del Lungolago. L’associazione del terzo settore, che di solito si rivolge a un target ben preciso di pubblico, costituito dalle nuove generazioni, ha questa volta deciso di aprire a ogni età la manifestazione, anche per far conoscere e promuovere le iniziative legate al al Collettivo, che si è costituito nel 2021, come spiega l’attrice, operatrice teatrale e responsabile della comunicazione per l’associazione Sara Moscardini:

“La giornata inizierà proprio con la presentazione del Collettivo, ancora relativamente giovane e poco noto sul territorio. Proseguirà con un laboratorio sulle arti visive e illustrazioni, curatela della nostra realtà. La performance teatrale “Tra(me)” è un estratto di un nostro spettacolo, che dalla sala passa a una forma di rappresentazione di strada. Si terrà poi una passeggiata performativa sul Lungolago: un percorso non particolarmente lungo ma ricco di attenzione ai particolari, giochi teatrali, piccoli diversivi.”

Il Collettivo non ha al momento una sede fissa ed è in cerca di un luogo che diventi soprattutto polo culturale e di riferimento per la collettività, dove portare i tanti eventi in programma:

“Grazie a un bando di Fondazione Comunità Mantovana – continua Sara – porteremo in tournée nel territorio mantovano il nostro spettacolo “Quattro Tempora”, una narrazione a due voci che racconta le trasformazioni della vita agricola negli anni.”

Sempre maggiore è pure l’attenzione sui quartieri della città:

“Abbiamo la possibilità di utilizzare, quando libero da altre attività, lo spazio di Caravan SetUp a Lunetta, una zona dove ci interessa molto portare la nostra presenza, a supporto delle associazioni e delle iniziative già esistenti in quell’area. In occasione del C-Change Festival, dedicato alla salvaguardia dell’ambiente, realizzeremo proprio a Lunetta un laboratorio in cui coinvolgeremo i più piccoli in un progetto di riqualificazione urbana utilizzando i linguaggi del teatro, del disegno e del video. Una proposta per immaginare spazi diversi, a misura di bambino, dove i luoghi del quartiere attraversati quotidianamente possono diventare scorci o passaggi per un nuovo modello, per un sogno. La presentazione del progetto si concretizzerà il 16 aprile allo Spazio Te.” Il Festival C-Change, – realizzato dal gruppo Arc3a del Comune di Mantova di cui il Collettivo fa parte – si svolgerà dal 14 al 16 aprile. L’appuntamento con Floralia è per sabato, sul Lungolago, con ingresso a offerta libera.