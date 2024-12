Il comico Caccamo sabato sera al Sociale

Mantova Quasi 2 milioni di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è professore o studente italiano che non rida quotidianamente con i video dell’attore comico (ed ex insegnante delle medie) Filippo Caccamo dedicati al tragicomico mondo della scuola e che non corra poi ad accaparrarsi un biglietto quando lo spettacolo della webstar arriva in città. Il nuovo tour, ribattezzato Le Filippiche – Atto Finale, fa tabba domani sera al Teatro Sociale alle ore 21. Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l’artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento.