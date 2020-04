MantovMusica annulla gli eventi di maggio

MANTOVA Con rammarico comunichiamo che, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, gli eventi di MantovaMusica previsti per per giovedì 7 maggio (Educational – Concerto per le case di riposo), sabato 9 maggio (Eterotopie – Hammerklavier), mercoledì 13 maggio (Società della Musica – Pensieri e parole), e domenica 17 maggio (Educational – Il mio Beethoven) sono rinviati a data da destinarsi.

Nonostante l’impossibilità di rispettare, al momento, la programmazione prevista, ricordiamo che MantovaMusica si impegna a continuare a diffondere contenuti musicali di qualità e portarli nelle case del suo pubblico attraverso il suo nuovo canale YouTube, tramite il quale si possono riascoltare estratti da concerti delle scorse stagioni o piccoli house concerts realizzati in questo periodo appositamente per MantovaMusica.