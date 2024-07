Il concertone di Cerese: il 6 settembre con Bobby Solo, Anima Lucio e Raul Cremona

BORGO VIRGILIO L’appuntamento da segnare sul calendario è per venerdì 6 settembre, quando piazza Aldo Moro di Cerese tornerà ad ospitare la “Notte delle Stelle”, il tradizionale concertone con 1.400 posti a sedere dedicato alla musica del passato. Sotto la direzione artistica di Gianni Dall’Aglio, quest’anno si esibiranno Bobby Solo, gli “Anima Lucio” – progetto composto dallo stesso Dall’Aglio insieme a Bob Callero e Massimo Luca e il celebre comico-cabarettista Raul Cremona. «Siamo molto felici – ha detto il sindaco Francesco Aporti – di poter nuovamente offrire alla cittadinanza questo concerto particolarmente apprezzato dal pubblico. A tal proposito voglio ringraziare la nostra Pro Loco di Borgo Virgilio, Dall’Aglio e tutti i volontari che rendono possibile la realizzazione di questo evento all’insegna della musica e della socialità». Alla presentazione, assieme a Dall’Aglio e Aporti, c’erano anche il vicesindaco Elena Dall’Oca, l’assessore Maela Ferrari, il presidente della Pro Loco Paolo Celada e il responsabile dei volontari Darico Crotti. Dal punto di vista artistico, quest’anno l’ospite sarà Bobby Solo, nome iconico della musica italiana. Sale per la prima volta sul palco dell’Ariston nel 1964, quando patron Gianni Ravera lo invita a partecipare a Festival di Sanremo. “Una lacrima sul viso” riscuoterà un successo straordinario (nel 1978 ne confezionò una versione disco-music che di fatto lo rilanciò dopo alcuni anni di semianonimato). L’anno seguente, nel 1965, torna a Sanremo e vince con il brano “Se piangi, se ridi”. Nel 1967 escono altri due successi: “Non c’è più niente da fare”, sigla del programma televisivo “TuttoTotò”, e “San Francisco”, cover del brano di McKenzie. Fra il 1968 e il 1969 pubblica, con buoni risultati, altri tre 45 giri: “Una granita di limone”, “Siesta” e “Domenica d’agosto”. Nel 1969 vince per la seconda volta il Festival on “Zingara”, cantato con Iva Zanicchi. L’evento, che comincerà alle 21, è organizzato da Comune, Pro Loco e con il supporto di Tea energia. Info al numero 353 4712053.