Rivarolo: bilancio negativo, l’opposizione attacca il sindaco

RIVAROLO MANTOVANO «Il bilancio economico presentato e approvato dall’amministrazione di Rivarolo Mantovano, con il nostro voto negativo, non risulta in equilibrio». È questa la denuncia avanzata dai consiglieri di opposizione Maria Teresa Mazza e Mario Braga contro l’operato del sindaco Massimiliano Galli, e più in particolare contro l’approvazione del piano di bilancio comunale, avvenuta durante l’ultima seduta di consiglio. «Dalla relazione presentata dal Sindaco emerge come alcune voci di bilancio siano negative con un importo di meno 106mila e 980 euro. – spiega Braga – Un bilancio pertanto che manca di equilibrio e cozza invece con quanto presentato dal primo cittadino nella sua relazione, ove dichiara al contrario che la situazione di equilibrio è salvaguardata. Analizzando poi il piano di gestione, emerge, con particolare riferimento alle entrate in conto capitale, come sia stata prevista l’alienazione di aree per un importo di 250mila euro, già accertata per 200mila euro. Chiedo di conseguenza, a quali aree si riferisca tale alienazione, dato che allegato all’atto di deliberazione 27, datato al 29 dicembre 2023 che approva il piano di alienazione per il triennio 2024 – 2026, non vi è alcun riferimento a ciò. Voglio infine ricordare conclude il consigliere di opposizione – che la mancata adozione da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione con applicazione della procedura di diffida del Prefetto e scioglimento dell’Organo consiliare». Ma le critiche sono sopraggiunte anche dalla collega Mazza: «Secondo i nostri esami e considerazioni, ci sono dati talmente aleatori che fanno pensare che il bilancio sia stato redatto da autori pervasi dall’ansia di arrivare a redigere il pareggio, più che all’esame sereno di entrate e di uscite su cui costruire l’atto fondamentale della contabilità e della programmazione comunale. Per quanto riguarda invece la parte corrente del bilancio vorrei sottolineare una questione, tra le tante. Al conto sanzioni del codice della strada l’amministrazione ha indicato ben 40mila euro di entrate ma alla data della variazione risultano accertate solo 11.699,85 euro: una previsione piuttosto difficile da raggiungere. Tale variazione risulta estremamente dubbia; non è che sia stata adottata per coprire ulteriori spese che avrebbero inficiato l’equilibrio di bilancio? Oppure il sindaco ha intenzione di creare una “task force” speciale per infliggere più multe possibili per pareggiare il bilancio? Purtroppo l’amministrazione continua ad affermare che il bilancio è in equilibrio nonostante i numerosi dubbi e imprecisioni presentate».