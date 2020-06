Il Mantova Film Festival si farà con un’edizione light ed open space

MANTOVA – Nonostante la diffusione del coronavirus abbia messo a dura prova anche l’universo delle produzioni cinematografiche, il circuito dei festival è pronto a ripartire. E lo farà con uno degli appuntamenti estivi più attesi dai mantovani: il Mantovafilmfest che, nel corso degli anni, da “festivalino”, come battezzato dagli stessi organizzatori dell’associazione MantovaFilmStudio, si è trasformato in una importante vetrina di lusso per i cineasti esordienti che a Mantova hanno l’opportunità di far conoscere al pubblicole loro opere prime. Film presentati in concorso che spesso affrontano tematiche scottanti attuali, come ad esempio quella al centro del film vincitore della fortunata edizione dello scorso anno “In viaggio con Adele”, diretto da Alessandro Capitani, con protagonisti Alessandro Haber e Sara Serraiocco. Come anticipatoci da uno degli organizzatori della manifestazione, i dettagli sulle modalità di svolgimento dell’edizione 2020 verranno rivelati nelle prossime settimane, quando si avrà più chiara la situazione in merito alle restrizioni anti-covid. Quello che si può già affermare è che sarà un’edizione “light” e che gli spazi in cui i film verranno proiettati saranno esclusivamente esterni. Sebbene le condizioni imposte non renderanno possibile l’allestimento di un programma variegato e fitto, come avvenuto negli anni precedenti, il direttore artistico Mimmo Calopresti è già al lavoro per garantire ugualmente un’edizione di qualità dove le emozioni su grande schermo saranno come sempre protagoniste assolute.