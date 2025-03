Il “Mercato delle parole” di Segni al Te

MANTOVA – Segni d’infanzia torna tra le sale di Palazzo Te con bambini e ragazzi per uno speciale appuntamento rivolto ai loro genitori, a tutta la cittadinanza e turisti di ogni età. Tra venerdì e sabato si terrà il “Mercato delle parole”, tappa del progetto “Generare il Futuro: dalla scuola alla città”, realizzato grazie al Comune di Mantova e alla Pubblica Istruzione.

In corrispondenza dell’Equinozio di Primavera, Palazzo Te aprirà le porte per ospitare un gioco tra genitori e bambini: “Mercato delle Parole”, una lezione aperta nella villa gonzaghesca, ultimo appuntamento del percorso svolto da Segni d’infanzia con gli studenti delle scuole Bertazzolo dell’Istituto Comprensivo Mantova 3 (Quartiere Centro Hub Pensiero) e Pomponazzo dell’Istituto Comprensivo Mantova 1 (Quartiere Centro Hub Pensiero).

L’appuntamento prende ispirazione dalle riflessioni del professor Galimberti sulla riduzione del vocabolario nelle nuove generazioni, un fenomeno che, secondo l’esperto, limita il pensiero e la capacità di cambiamento.

Questa riflessione ha guidato gli interventi progettati da Segni nelle due scuole, con la conduzione di Cristina Cazzola, Sara Zoia e Alessandro Lucci di Omozero Teatro, e ha portato all’elaborazione e creazione de “Il mercato delle parole”, un modo per apprendere nuove parole e dare loro un significato. Nelle settimane di preparazione gli studenti, mettendosi alla prova e giocando con il dizionario della Lingua Italiana, hanno creato l’acrostico del proprio nome. Le parole che lo compongono, durante la lezione aperta del 21 e 22 marzo, saranno messe a disposizione all’interno di questo “speciale mercato” invitando i genitori a giocare per trovare vocaboli adatti a creare a loro volta l’acrostico del proprio nome.

Ogni parola, preziosa e unica, diventa il bene più ricercato in un mercato che invita alla creatività e all’immaginazione. Gli studenti trasformeranno Palazzo Te in un luogo di scambio verbale, dove le parole saranno donate e la fantasia l’unica regola.

L’Associazione Segni d’infanzia invita genitori, amici e curiosi a partecipare a questa creativa iniziativa, in cui le parole sono il simbolo di un futuro in costruzione. Per i genitori degli alunni coinvolti la prenotazione è obbligatoria scrivendo a segreteria@segnidinfanzia.org specificando i nomi dei partecipanti.

Per il tutto pubblico l’ingresso è gratuito se in possesso di Supercardcultura oppure è possibile acquistare regolare biglietto d’ingresso. Maggiori info sul sito ufficiale: https://www.centropalazzote.it/visita/.