Il rinnovamento nella tradizione con il concerto dell’ Apogeo String Orchestra al Sociale

MANTOVA – Diverse realtà del territorio, in rappresentanza di differenti ambiti, in sinergia per realizzare un evento nel segno della tradizione, ma con evidenti richiami alla contemporaneità. E con una finalità benefica: il concerto della Apogeo String Orchestra, diretta da Luca Bertazzi, si terrà al Teatro Sociale, presieduto da Polo Protti, il 18 marzo alle 20.45, in concomitanza con la festività del Patrono della città, come ieri illustrato nell’aula consiliare del municipio cittadino dal presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti.

Il programma spazia da Bach a brani del Novecento, portando sul palco anche pezzi di compositori e musicisti mantovani, tra cui Mauro Negri, Carlo Cantini e Stefano Gueresi. Per una performance che porta al succedersi armonico di varie suggestioni musicali, eseguite dall’Apogeo String Orchestra, costituita da venti elementi tra violinisti, violisti, violoncellisti e contrabbassisti, affiancati dal jazzista Mauro Negri al clarinetto sax e dai solisti Carlo Cantini al violino elettrico, Federico Negri alle percussioni-batteria, Fiorenzo Delegà al basso elettrico; Mario Lino Rossi alle tastiere; Gabriele Rampi Ungar al contrabbasso jazz. In scena anche allievi del Conservatorio “Lucio Campiani”.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione “Mazzali”, rappresentata per l’occasione dalla presidente Mara Gazzoni e dalla direttrice generale Ilenia Ambrosini. Una realtà quella della Fondazione, che sta vivendo un momento di difficoltà, come tutte le attività del settore sanitario, e che attraverso questo evento cerca supporto per agevolare il benessere degli ospiti e la tutela del personale che lavora in struttura. La presentazione del concerto è affidata a Diego Fusari dell’Accademia Teatrale “Campogalliani”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Palazzo Te e di Musei Mantovani, rappresentata da Anna Maria Mortari, con il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana, per cui è intervenuto il direttore Luca Giovannini, e il patrocinio del Comune di Mantova. L’appuntamento è realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale Stefano Gueresi, presieduta da Nicola Lorenzi, e il Rotary Club Mantova San Giorgio, presieduto da Roberto Bardini.

Biglietti: platea e palchi intero 25 euro, ridotto 22 euro.

Informazioni: Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani Aps Ets; amicipalazzote@gmail.com; 39 338 82 84 909.