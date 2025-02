Nabuzardan, gli Animali Simbolo prendono forma

MANTOVA – Cavalli, salmoni, giraffe, balene sono solo alcuni degli Animali Simbolo di Segni che hanno accompagnato l’Associazione mantovana negli ultimi 20 anni e ora sono pronti ad addobbare i carretti allegorici di Carnevale realizzati dagli artisti Alessandro Lucci e Roberta Bianchini in questi giorni di cantiere.

Oggi gli ultimi ritocchi alle installazioni trainate dalle bici – concesse gentilmente da Fiab Mantova – e si monta in sella per le prime incursioni artistiche che vedranno unirsi anche attori-animatori come Sara Zoia, Francesca Boldrin e Alberto Catera. Tutti i giorni sarà possibile incontrare il gruppo tra le strade della città ed assistere alle piccole performance pensate per le famiglie in attesa del grande evento di domenica 2 marzo. Alessandro Lucci, oggi dalle 15.00 alle 16.00 sarà anche protagonista del format “Aperiteen: incontro con i professionisti” rientrante nelle attività “Teen”, cioè rivolte agli adolescenti, dell’Associazione Segni d’infanzia. Ragazzi e ragazze incontreranno l’artista alle Pescherie di Giulio Romano per intervistarlo e conoscere di più sulla sua carriera per poi spostarsi a seguire le incursioni insieme al resto della cittadinanza.

Orari delle incursioni artistiche per le vie del centro storico: oggi e venerdì domani dalle 16.00 alle 19.00. Sabato 1 marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Domenica 2 marzo dalle 10.00 alle 12.30. Nabuzardan 2025 è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Mantova e al supporto di Gruppo Tea, in collaborazione con cittadini e commercianti di Piazza Marconi e Piazza Broletto, che hanno offerto il loro supporto.

Nabuzardan è anche la prima iniziativa rientrante nel progetto “Gioco di Squadra”, realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito delle Olimpiadi Della Cultura Milano Cortina 2026.

Per informazioni dettagliate sul programma e sulle attività, si invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali di Segni d’infanzia su Instagram e Facebook, oppure a scrivere una mail a segreteria@segnidinfanzia.org o telefonare allo 0376 752882.