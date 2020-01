In anteprima all’Ariston “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome”

MANTOVA – Arrivano al cinema in anteprima esclusiva come evento speciale i primi due episodi della nuova stagione de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, la serie di Saverio Costanzo tratta dal best seller di Elena Ferrante. Un appuntamento unico per far vivere ai fan in anteprima sul grande schermo i nuovi episodi della saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo, che verranno proiettati all’Ariston oggi (ore 16.30 e 21.30), domani (ore 19 e 20.45) e mercoledì 29 gennaio (ore 19.10 e 21.30). Gli eventi del secondo libro de L’amica geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ormai una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell’amica, ha capito che non sta bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore (Francesco Serpico), vecchia conoscenza d’infanzia diventato ormai studente universitario di belle speranze. Prezzo intero 10 euro; prezzo ridotto 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139.